44-летнюю Анну Курникову поздравляют с четвертой беременностью

Анна Курникова за 24 года совместной жизни родила от испанского красавца Энрике Иглесиаса троих детей. Близнецам Николасу и Люси исполнилось по 7 лет, а малышке Мэри — 5 лет.

Звездные родители стараются максимально уберечь детей от назойливых папарацци. Но иногда журналистам все же удается сделать снимки. 20 августа повезло британской газете Daily Mail. Анну с наследниками заметили на юге Флориды. Теннисистка направлялась в спортивный центр в Майами-Бич. Многодетная мама отвела сына и дочерей на занятия по боевым искусствам.

Курникова предстала в повседневной одежде. Она вышла из машины в белой объемной толстовке с капюшоном и черных обтягивающих шортах. Образ дополнили солнцезащитные очки и черно-белые кроссовки. Волосы Анна собрала в небрежный пучок.

Теннисистка старательно прятала живот, а когда ей это не удавалось, создавалось впечатление, что Анна в положении. Возможно, такой эффект получился из-за оверсайз-толстовки. Но поклонники Курниковой и Иглесиаса уверены, что спортсменка скоро подарит певцу четвертого ребенка. Под статьей, в которой размещены фотографии Анны, народ оставил сотни комментариев, и среди них немало поздравлений с грядущим пополнением.

Напомним, бурная история отношений певца и теннисистки похожа на сказку. Анна и Энрике познакомились 18 лет назад во время съемок клипа Иглесиаса на песню Escape. Курникова на экране выступила в роли возлюбленной певца. Испанский мачо оказался очень капризным, рассмотрев на лице Анны прыщик, он закатил истерику, мол, не буду ее целовать, переписывайте сценарий клипа!

Но, когда Энрике все-таки успокоили, Курникова успешно сыграла пассию артиста, а вскоре стала ею и в реальной жизни. Тогда российские и испанские желтые СМИ судачили, что интрижке не суждено продлиться долго. Но Анна и Энрике счастливы вместе и по сей день: роман перерос в крепкую семью.