Путин назвал атомную отрасль олицетворением технологической мощи России

Атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в поздравлении ветеранов и работников отрасли с ее 80-летием.

Президент отметил, что создание атомной отрасли во многом определило развитие оборонно-промышленного комплекса нашего государства, поспособствовало достижению стратегического паритета и обеспечению национальной безопасности. Ядерный щит России сформирован надежно, подчеркнул российский лидер.

Госкорпорация "Росатом" эффективно решает задачи по внедрению прорывных технологий в ключевые отрасли экономики, а ее нынешний коллектив хранит и приумножает созидательные традиции своих предшественников, цитирует поздравление Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Россия реализует ряд крупных проектов в атомной сфере совместно с другими государствами — например, с Ираном обсудили запуск новых совместных энергетических проектов. Также российские власти договорились о строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама.

Владимир Путин отмечал, что Россия до сих пор поставляет ядерное топливо в Соединенные Штаты — "и ничего, с удовольствием (его закупают)". Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российская атомная энергетика чрезвычайно конкурентоспособна, невзирая на внешние санкции.