"Львиная доля" ноши гарантий безопасности Украины упадет на европейцев, заявил Вэнс

Европейцы должны будут взять на себя "львиную долю" ноши гарантий безопасности Украины, заявил вице-президент США Вэнс в интервью Fox News 21 августа.

Другие заявления вице-президента США:

— Америка получила детали переговорных позиций РФ и Украины и работает над ними;

— Он назвал Владимира Путина "очень рассудительным политиком, который заботится об интересах России";

— Основы сделки по Украине могут быть согласованы до встречи Путина и Зеленского;

— США не собираются брать на себя обязательства по Украине, не поняв, что требуется.