Силы ПВО за ночь сбили 49 украинских беспилотников над регионами России

Системы ПВО армии России отразили ночью атаку в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районе Ростовской области. Всего над регионами России дежурные ПВО сбили 49 БПЛА, сообщили в Минобороны 21 августа.

Ранее сообщали, что Воронежская область осталась без света из-за падения дронов. Ночью в регионе уничтожили более пяти беспилотников. Поврежден объект энергетики, из-за чего несколько сел остались без электричества, задержаны пассажирские поезда. Пострадавших нет.