Юрий Энтин отмечает 90-летний юбилей

Сегодня юбилей отмечает один из самых известных детских поэтов-песенников - 90 лет Юрию Энтину. Его творчество - настоящие хиты, проверенные временем и поколениями.

Автор добрых и поучительных историй, весёлых и быстро запоминающихся строк. Шуточный "Антошка", персонажи "Летучего корабля", "Бременских музыкантов" - это уже классика мультфильма. А ещё - песни к культовым кинолентам "Приключения Буратино", "Гостья из будущего", "Тот самый Мюнхгаузен", "Приключения Электроника". Всего - более 600 произведений.

Юрий Энтин написал и несколько сценариев к театральным постановкам для детей и взрослых. Его творчество пронизано светлой лирикой и любовью к окружающему миру.