В пункте отбора на военную службу проверяют моральную устойчивость кандидатов

Россияне активно заключают контракты с Минобороны. В столичный пункт отбора приходят и новобранцы и те, у кого есть боевой опыт. Для всех военная служба - не просто работа. Это личный выбор. Перед подписанием документов - медкомиссия и обязательная беседа с психологом, ведь на фронте моральная устойчивость - порой важнее физической формы.

Люди разных поколений, из разных городов. Но у всех одна цель – защищать Родину. В едином призывном пункте на улице Яблочкова в Москве эти кандидаты проходят первые этапы на пути к службе по контракту. Сначала заполняют анкету и подают документы для оформления личного дела. Далее ещё много кабинетов и разных процедур, но без них никуда. Кандидаты относятся с пониманием и следуют первому правилу службы – ждать, когда нужно, и действовать, когда позовут.

"Давно хотел по контракту пойти, и вот стукнуло 18 лет - и пошёл. Есть желание в принципе пойти на беспилотники. А так не знаю, куда попадётся. В моём колледже обучали, как летать на беспилотных аппаратах и на дронах, поэтому такое решение", - рассказал Дмитрий, кандидат на военную службу по контракту.

Кандидаты признаются - к службе по контракту относятся не как к работе. Решение пойти на СВО называют своим выбором. И многим он дался не просто. Кого-то не сразу не поддержали родственники, другие сомневаются, пройдут ли по состоянию здоровья. Если с документами всё в порядке, кандидат обходит кабинеты врачей. Обследование серьезное - медицинское заключение и расставляют все точки над "i" по поводу годности к службе.

Военные врачи признают: медкомиссия — важный критерий отбора. Внешне крепкий и здоровый боец может быть морально не готов к тяготам службы. А бывает иначе — ветеран с боевым опытом, чья стойкость и умение вести за собой способны сплотить отряд, даже если по здоровью он уже не проходит строгие армейские нормы.

Для добровольцев предусмотрена широкая государственная поддержка. При заключении контракта не менее чем на год начисляются единовременные выплаты: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве - это миллион 900 тысяч рублей. Ежемесячно военнослужащий будет получать от 210 тысяч в зависимости от звания. И еще 50 тысяч в месяц добавляют московские власти. За успехи на фронте бойцов регулярно премируют.