ЦАХАЛ начал наступление на город Газа. Военные уже контролируют окраины, об этом сообщают израильские СМИ.

План боевых действий накануне представил министр обороны. Резервистам уже разослали повестки, на пике манёвров за оружие возьмутся 130 тысяч человек.

Как ожидается, сегодня правительство Биньямина Нетаньяху утвердит операцию. Армейские силы собираются добиться полного контроля над Газой, а жителей - массово эвакуировать в гуманитарные районы на юге сектора.

В ХАМАС назвали израильские планы пренебрежением к переговорам и усилиям посредников.