Владимир Путин очень рассудителен и очень осторожен. Президент России заботится об интересах своей страны. О своих впечатлениях от телефонных разговоров с российским лидером рассказал в эфире телеканала Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам Вэнса, он несколько раз говорил с Путиным по телефону. Американский политик отметил, что президент России говорит мягче, чем можно было бы ожидать. Путин - тот человек, который заботится об интересах России, как он их видит, сказал вице-президент.

Западные СМИ ранее писали, что встреча Путина с Трампом на Аляске стала политической победой России. Вэнс в интервью отметил, что российский лидер уважительно относится к президенту США - поскольку Дональд Трамп так же отстаивает интересы своего народа.