Киркорову поставили неутешительный диагноз: певец жалуется на слабость, жажду и ватные ноги

Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа. При нем уровень глюкозы в крови растет, а больной нуждается в специальных лекарствах.

Поп-король жалуется на слабость, постоянное чувство жажды и ватные ноги. Из-за этого он с трудом выступает. Так, побывавшие на репетиции артиста в рамках фестиваля "Новая волна" утверждают, что Филипп еле стоит на ногах и передвигается по сцене, его поддерживает подтанцовка. Более того, говорят, что для Киркорова придумали номер, где он минимально двигается, потому что каждый жест дается ему с трудом.

Кстати, ближайшие концерты у Киркорова запланированы только на февраль 2026 года. Вдобавок Филипп страдает перепадами настроения. Его штормит от раздражительности до апатии. Врачи пытались посоветовать артисту диету, но тот наотрез отказался.

Сахарный диабет у Киркорова заподозрили после того, как он серьезно пострадал на концерте в Санкт-Петербурге. В мае у поп-короля отечественной эстрады диагностировали ожог второй степени, бурсит (воспаление слизистой сумки), частичный некроз кожи и лимфаденопатию (увеличение лимфатических узлов). Артист долго не обращался за медицинской помощью, усугубив тем самым ситуацию.

Раны долго не затягивались — такое бывает при диабете, поэтому медики отправили поп-короля на анализы, где догадки подтвердились. Теперь ему ежедневно колят инсулин, передает Mash.