Данные о потерях ВСУ, опубликованные российской хакерской группировкой KillNet - приговор киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским. Так оценил обнародованную информацию председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По словам Рогова, потери ВСУ на фронте колоссальные. Режим Зеленского пытается все отрицать. Однако операция "Гласность" поможет донести правду до родных и близких тех, кого киевский режим отправил на верную смерть. Ставшие достоянием общественности данные о потерях ВСУ - приговор Зеленскому, который остается верен своему принципу продолжать военный конфликт до последнего украинца, приводит слова Рогова РИА Новости.

Российская хакерская группировка KillNet днем ранее подтвердила, что взломала базу данных Генштаба ВСУ. Среди прочей была и информация о реальных потерях украинской армии. Выяснилось, что за три года ВСУ потеряли 1,7 миллиона человек погибшими и пропавшими без вести.