Массированный удар - по военным объектам киевских неонацистов. Сотни мощных взрывов прогремели ночью в крупных городах Украины, в том числе на западе страны. В Закарпатской области уничтожены цеха завода, который выпускал электронные компоненты для нужд ВСУ. В Луцке поражён военный аэродром. А во Львове, Ивано-Франковске и Винницах сгорели здания, которые использовали боевики и западные наёмники. Рядом с Павлоградом в руины превратилась газокомпрессорная станция. Взорвались подземные хранилища. Зарево было видно за десятки километров. Как отмечали в Минобороны, военные объекты противника ликвидируют в ответ на удары по российской энергоинфраструктуре. В зоне СВО тем временем наши бойцы прорвали оборону врага в Кременском лесу, а также ускорили продвижение у Красноармейска и Константиновки.

Над окопами ВСУ в окрестностях села Предтечино сначала пролетели дроны-разведчики. Затем наши штурмовики подняли в воздух целый рой ударных беспилотников. Вот гранаты прицельно падают в блиндажи и "норы".

Движения больше нет. Это была финальная атака российских бойцов на этом участке. А сегодня утром командованию доложили – огневой карман между Предтечино и деревней Александро – Шульгино полностью закрыт. Бандеровцы, кому повезло, сбежали в Константиновку. Остальные – ликвидированы.

Впрочем, и укрепрайон в Константиновке начал стремительно рассыпаться. Мощные фугасы сносят позиции ВСУ на окраинах. А на этих кадрах - прямое попадание в полуразрушенный заводской корпус, который бандеровцы приспособили под мощный бетонный дот.

После серии авианалетов произошло знаковое событие – российские войска вошли в город. В эти минуты бойцы закрепляются на улицах, среди развалин. Все господствующие высоты в округе уже заняты нашими подразделениями. И благодаря этому давление на Константиновку будет только расти.

За тем, что происходит на поверхности, бандеровцы опасливо наблюдают сквозь приоткрытые двери подвалов. Высовываться днем не рискуют. Они пытались закрепиться на верхних этажах заброшенных многоэтажек. Но их быстро вычислили и снесли залпами реактивных установок.

На Красноармейском направлении российские войска взяли под контроль железнодорожный узел в селе Чунишино. Он несколько раз переходил из рук в руки. Но накануне нашим бойцам удалось выбить бандеровцев. И уже основательно закрепиться.

Артиллеристы снимают маскировку. Наводят и заряжают пушку. Открывают огонь. Эти выстрелы уже вдогонку. Бандеровцы, которые долгие годы удерживали Кременской лес, бросили позиции и сбежали. Это последняя линия траншей. В уцелевших блиндажах – брошенные продукты, снаряжение, боеприпасы, лежаки. Но это уже детали. Главное, что в Кременском лесу, кроме десятка заблудившихся националистов, ВСУ уже не осталось.