Мэр Москвы рассказал о масштабном обновлении системы водоснабжения в ТиНАО

О масштабной модернизации системы водоснабжения в Троицком и Новомосковском округах Москвы рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

За 13 лет объём подаваемой в ТиНАО воды вырос более чем в пять раз и превышает 120 тысяч кубометров в сутки. Также идёт реконструкция водозаборных узлов. В общей сложности модернизировали уже 24 сооружения. И в планах на этот год - ещё четыре.

Параллельно обновляют объекты водоотведения. В ближайшие месяцы завершат реконструкцию очистных сооружений в Южном Бутове и Троицке. Пока там идут пуско-наладочные работы. И в течение пары лет введут в эксплуатацию 6 канализационных насосных станций.