Сочи пережил мощный ливень с градом размером со сливу

Сочи приходит в себя после мощного удара стихии. Минувшей ночью на курорт обрушился ливень, который местами сопровождался градом размером со сливу. За несколько часов выпала половина месячной нормы осадков.

В некоторых районах дороги превратились в реки. Частично подтопленной оказалась федеральная трасса в Лоо, движение на ней было крайне затруднено. Кроме того, порывистый ветер повалил деревья. Повреждения получили несколько припаркованных автомобилей.

На ликвидацию последствий непогоды брошены все силы коммунальных служб. Сейчас движение на дорогах полностью восстановлено.