Крымский парк "Тайган" пополнился новыми обитателями

В этом сезоне потомство в крымский парк "Тайган" принесли европейские лани, дикие бараны, обезьяны, представители семейства кошачьих. Но не все родители оказались любящими и заботливыми. Эту роль взяли на себя сотрудники парка и другие животные.

Идет, качается, вздыхает на ходу. Теленку еще месяц, так бы и спал в теньке, да строгие родители не дают ни минуты покоя. С детства развивают выносливость. Так заложено природой, ведь хайленды или высокогорные коровы, появились на северо-западе Шотландии, где они добывали еду и жили в суровых климатических условиях.

Такой шерсти позавидует даже медведь. Длинные 30-сантиметровые волосы покрыты жиром, а под ними толстый подшёрсток, который защищает от ветра. Но эти коровы выдерживают не только холодную температуру до минус 50, но и, наоборот, жаркую, как в Крыму, просто сбрасывают лишнюю шерсть, а к зиме отращивают новую.

Мускулистые, коренастые, с озорной челкой, которая защищает от воды и снега, и устрашающими рогами – они нужны, чтобы выкапывать корешки из промерзшего грунта. Это самая фотогеничная порода и очень популярная. Стадо хайлендов живет даже в замке британской королевской семьи в Балморале. Благодаря своей неприхотливости и врожденному иммунитету шотландские буренки легко приживаются на любом континенте.

Потомство и у других парнокопытных. Вместе со всем стадом гарцуют две новорожденные европейские лани. Оленята встают на ноги уже в первые часы после рождения. В соседних вольерах ягнята муфлонов и красных баранов уже выпрашивают лакомства у туристов. В дикой природе травоядные обычно размножаются весной, но в парке – круглый год.

"В природе они должны выкормить этих малышей, за лето они должны встать на ножки. Здесь они могут до глубокой осени находиться в больших этих вольерах и даже зимой, у них есть постоянное питание, и поэтому они могут размножаются в любое время", - пояснила Татьяна Алексагина, пресс-секретарь парка львов "Тайган".

У снежных обезьян – детский сад строгого режима. Японские макаки выхаживают своих отпрысков больше года, не спуская с них глаз. Этому любознательному детенышу меньше месяца. Он уже самостоятельно передвигается, может без страха заглянуть в объектив камеры и даже потянуться за угощением – но при первой же опасности мама его спрячет.

Впрочем, далеко не всем обитателям парка повезло с родителями. Этот львенок и амурский тигренок – отказники. "Мы таких животных часто стараемся содержать вместе, особенно кошачьих: львов, тигров, леопардов, ягуаров. Если они рождаются в одно и то же время. Потому что в зоопарке часто вольеры находятся рядом, и тогда эти животные не раздражаются", - рассказала Татьяна Алексагина.

Маленькие хищники гуляют в песочнице под пристальным надзором самого опытного воспитателя. Этой гигантской шпороносной черепахе более 60 лет. У нее крепкие нервы и суровый нрав. Может громко зашипеть и даже куснуть, чтобы показать котятам границы дозволенного.

Сейчас у всех новорожденных - процесс социализации. Ближайшие месяцы они будут привыкать к запахам и звукам от других животных и к повышенному вниманию посетителей.