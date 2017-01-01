Стало известно о новой возлюбленной Никиты Преснякова после новости о разводе

На днях старший сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никита сообщил о расставании с женой Аленой Красновой. Влюбленные оформили отношения в 2017 году. На их свадьбе гуляло две сотни гостей, в том числе и Алла Пугачева. Примадонна подарила молодоженам дачу на Истре.

Последние три года пара жила в США и демонстрировала завидную идиллию в отношениях. Однако уже несколько недель как стали ходить слухи, что в браке Никиты и Алены появились проблемы. Вначале они не комментировали эту информацию, однако 19 числа расставили все точки над i. При этом Пресняков и Краснова подчеркнули, что остались в хороших отношениях.

Меж тем астролог Юлия Гикис высказала уверенность, что Никита долго в одиночестве страдать не будет. Уже в начале декабря, утверждает специалист, Пресняков может встретить новую любовь.

"Интересно, что для него важен не столько результат, сколько процесс "завоевания". Ему больше нравится добиваться внимания и расположения партнерши, чем быть объектом обожания. Чем женщина кажется более недоступной и независимой, тем сильнее она его привлекает", - сообщила астролог.

Более того, потенциальный роман может привлечь дополнительное внимание к Никите Преснякову. "После 3 декабря можно ярко просмотреть начало новых, глубоких и значимых отношений, а также всплеск публичной популярности, возможно, напрямую связанный с этим новым союзом или успешными совместными проектами", - сообщила Гикис "КП".