Вернувшихся в Россию релокантов запретят принимать на госслужбу

Вернувшихся в Россию релокантов нельзя принимать на государственную службу и на работу в государственных компаниях. С таким заявлением о гражданах, покинувших Россию после начала специальной военной операции, выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер парламента убежден: человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим. Как написал Володин в Max, частному бизнесу также следует осознанно подходить к вопросу найма таких сотрудников.

Как отметил председатель Госдумы, судя по всему, в ближайшем будущем ряды возвращающихся пополнят сбежавшие представители шоу-бизнеса. Володин предупредил таких артистов, что им не стоит рассчитывать на теплую встречу в России.