Мэр Москвы: Трамвайная линия на Угрешской улице будет продлена

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о развитии транспортной системы в Печатниках и Южнопортовом. Там хотят построить и реконструировать 6 километров дорожного полотна.

Кроме того, как стало известно, трамвайная линия на Угрешской улице будет продлена.

"На Угрешской улице продлят действующую трамвайную линию на 900 метров с организацией пересадки на станцию МЦК "Угрешская". Также будет возведено здание конечной станции наземного городского транспорта с устройством отстойно-разворотной площадки. Рядом с Шоссейным проездом через ж/д пути построят надземный пешеходный переход. Завершить всё должны в 2028 году", - говорится в сообщении.

19 августа сообщалось, что стартовало строительство станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии. Станция сделает метро ближе для 230 тысяч москвичей.