Друг раскрыл личную драму Антонова: "Юрий Михайлович хочет достучаться до своей дочери"

В феврале Юрий Антонов отметил круглую дату. Прославленному артисту, музыканту исполнилось 80 лет. Светлые мелодии, трогательные строки - на его песнях выросло не одно поколение. Без преувеличения, каждая его работа - хит на долгие годы.

А вот о личной жизни юбиляра почти ничего неизвестно. Согласно информации из открытых источников, Юрий Антонов официально был женат трижды, у него есть дочь Людмила и сын Михаил. И если наследница певца живет за границей, то второй отпрыск - в Москве. Вот только по какой-то причине певец с ними не общается и предпочитает о них не распространяться.

Друг Юрия Антонова, поэт Владимир Ильичев, подтвердил, что у артиста двое детей. Он рассказал, что недавно они записали песню с говорящим названием "Доченька". Поэт уверен, что таким образом певец хочет связаться с наследницей, которая живет в другой стране.

"Юрий Михайлович мне как-то сказал: "У меня есть друг в Австрии. Он развелся, жена не дает видеть дочь. Давай запишем твою песню, поддержим его". Но я думаю, Антонов, будучи очень закрытым человеком, немного лукавит. Есть у нас, у мужчин, такой психологический прием: когда мы не хотим говорить о наболевшем, мы рассказываем друзьям свою историю под видом судьбы какого-то далекого приятеля. Думаю, тут такой же случай. Но я не расспрашиваю, не лезу, понимаю, что Антонову этот разговор может быть неприятен. Там же песня с таким посылом: мол, доченька любимая, ты далеко, но знай, папа всегда рядом. "Ты станешь старше и все поймешь..." Думаю, Юрий Михайлович через эту песню хочет достучаться до своей дочери", - рассказал друг Антонова.

Также он поведал, что сын не носит фамилию именитого отца. "Его мама некрасиво рассталась с Юрием Михайловичем", - отметил поэт.

На юбилее Юрия Антонова наследники не присутствовали. Друг сообщил, что из семьи певец общается лишь с родной сестрой Жанной и ее сыном, передает "КП".

"Ну, знаете, как бывает: женщины иногда уходят и лишают отцов общения с ребенком. Суд же чаще всего встает на сторону матерей, а отцы потом страдают. Это такая форма мести, к сожалению... Его, конечно, в свое время сильно ранили. Иногда он говорит: "Я тебе как-нибудь расскажу, как я попал..." Но так и не рассказал... Видимо, это очень непростая история, о которой ему не хочется вспоминать", - рассуждает друг Антонова.