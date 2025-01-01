RuStore и Max станут обязательными для предустановки на гаджеты с 1 сентября

Цифровую платформу Max включили в список программ, обязательных для предустановки на гаджеты в 2025 году. С 1 сентября в этом перечне она заменит VK Мессенджер. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщила пресс-служба кабмина, также с 1 сентября 2025 года станет обязательным для предустановки отечественный магазин приложений RuStore. Речь идет об электронных устройствах, использующих операционные системы iOS и HyperOS. До сих пор RuStore предустанавливался на технике, которая работает с операционными системами Android и HarmonyOS.

В пресс-службе напомнили, что разработка цифровой платформы Max ведется в соответствии с законом, подписанным в конце июня 2025 года президентом России Владимиром Путиным. На этой базе будет работать многофункциональный сервис обмена информацией. Он обеспечит безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам.