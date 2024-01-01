Владимир Зеленский захотел провести выборы, от которых ранее от категорически отказывался. Ранее украинский лидер ссылался на военное положение, которое не дает ему назначить дату голосования. Теперь Зеленский считает, что выборы помогут ему закончить войну.

Глава киевского режима ответил на вопросы на встрече с журналистами. Фрагменты беседы публикует издание "Телеграф". По словам Зеленского, он был бы рад, если бы выборы уже состоялись. С его точки зрения, эта тема ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов. Главное, чтобы выборы дали возможность окончить войну, а не раскололи государство, заявил украинский лидер.

Полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, выборы на Украине с тех пор не проводились. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что легитимность Зеленского закончилась - поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для подписания юридически обязывающих документов.