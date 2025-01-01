От маскировочных сетей до профориентации: как НКО Москвы помогают участникам СВО

Официальный сайт мэра Москвы рассказал, как городские гранты помогают волонтерам поддерживать участников СВО и их семьи.

Как отмечается на портале, некоммерческие организации дополняют социальные услуги столицы индивидуальными решениями.

"Некоммерческие организации (НКО) дополняют социальные услуги города индивидуальными решениями. Проекты поддержки участников СВО и членов их семей – одно из актуальных направлений отраслевого конкурса грантов среди социально ориентированных НКО "Москва – добрый город". Его проводит столичный департамент труда и социальной защиты населения. За три года 54 НКО получили 140 млн руб. на реализацию своих инициатив", – говорится в сообщении.

Отметим, что ежегодный грантовый фонд - 400 миллионов рублей. Подать заявку можно в личном кабинете на сайте конкурса грантов "Москва — добрый город". Срок - с 27 августа по 30 сентября.

"Мы ежегодно становимся победителями конкурса грантов “Москва — добрый город”. И для нас эта победа не просто финансовая помощь. Это возможность создавать комплексные программы, которые решают широкий круг задач — от реабилитации участников СВО до их профориентации и получения ими новых профессий. Такая поддержка служит прочным фундаментом для развития и масштабирования наших проектов. Мы системно способствуем социализации, помогаем обрести уверенность в будущем и расширяем возможности для дополнительного образования военнослужащих", — рассказал руководитель региональной общественной организации "Общество инвалидов войны в Афганистане — Московский дом солдатского сердца" Михаил Яшин.

Ранее сообщалось, что Москва вместе с некоммерческими организациями поддерживает участников спецоперации и их семьи. Так, в столице работают десятки НКО, собирающие и передающие гуманитарную помощь бойцам на линию фронта.