Мужа Елены Блиновской избили в Москве

Алексею Блиновскому разбили голову и нос — за то, что муж "королевы марафонов" снес зеркало автомобиля на перекрестке на Шаболовке в Москве. На место уже прибыли полиция и скорая помощь, передает Mash.

Напомним, в середине мая Алексей Блиновский вернулся из зоны СВО, куда пошел добровольцем после того, как его жену Елену арестовали.

Напомним, 3 марта суд приговорил ее к пяти годам колонии по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Ее осудили на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денежных средств. Адвокаты просили суд отложить отправку Блиновской в колонию в связи с тем, что у нее есть дети в возрасте до 14 лет, однако ходатайство было отклонено.

Эксперты же полагают, что по Блиновской и ей подобным давно плачут и другие статьи уголовного кодекса.