Дочь показала, что случилось с могилой Роберта Рождественского: народ ахнул

19 августа 1994 года не стало прославленного поэта Роберта Рождественского. Почтить память отца на его могилу в Переделкино явилась дочь, известная журналистка, фотограф Екатерина Рождественская. То, что она увидела на могиле именитого родителя, повергло ее в шок.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети Facebook Екатерина опубликовала фотографию, сделанную прямо на месте захоронения отца. Она показала, что стало с могилой известного поэта.

"Странное случилось у родительской могилы. Кто-то "заботливый" ее почистил. Выдрал все, что там росло десятилетиями. Папоротники с дачи, которые так любил папа, незабудки, хосты…. Которые мы тогда пересадили именно от нашего дома… Когда ушел отец, а потом и мама, мы сделали все, как им нравилось - не официальная могила с красной крошкой и подстриженными туями, а кусочек дачной переделкинской жизни, как завещали. Кто-то пришлый, видимо, решил, что так некрасиво, и поработал на славу - так лучше… Так лучше?" - задала риторический вопрос ошеломленная Екатерина.

В комментариях многие подписчики ахнули, увидев, как теперь выглядит могила Роберта Рождественского. Поклонники поспешили успокоить и утешить расстроенную Екатерину. Однако нашлись и те, кто раскритиковал наследницу поэта за "неухоженный" вид, дескать, мох на по краям могилы, камень памятника не почищен, а кто-то и прямо заявил, что могила запущенная.