ФСБ задержала украинского агента с секретными документами в Дагестане

ФСБ задержала шпиона киевских спецслужб, который пытался вывезти секретные документы. Операция прошла в Дагестане, на границе с Азербайджаном.

В результате нападения на сотрудника российского ВПК шпионам удалось заполучить телефон и материалы, содержащие государственную тайну. Иностранный гражданин по указанию своего брата - агента СБУ - изъял их из тайника и должен был передать на Украину.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание помощи противнику, направленной против безопасности России". Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.