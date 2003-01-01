Наташа Королева выставила мужа в неприглядном виде

В 2003 году Наташа Королева вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко, более известного под звучным псевдонимом Тарзан. От артиста певица родила сына Архипа.

Сегодня, 21 августа, пара отмечает годовщину свадьбы. По такому поводу популярная исполнительница опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" несколько фотографий, на которых запечатлена с супругом. Причем многие из них носят юмористический характер.

"Бронзовая. Люблю тебя, мой Тарзан", - написала Наташа Королева, обращаясь к избраннику.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах, поздравлениях и добрых пожеланиях паре. Фанаты прямо назвали Королеву и Глушко самой яркой и искренней парой в отечественном шоу-бизнесе.

Впрочем, нашлись и такие интернет-пользователи, кто не оценил чувство юмора певицы. По их мнению, Наташа Королева выставила Сергея Глушко в неприглядном виде и могла бы выбрать более комплиментарные фотографии.