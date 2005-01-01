Светлану Ходченкову в белом платье поздравляют со свадьбой

Светлана Ходченкова считается одной из самых закрытых актрис отечественного кинематографа. Она крайне редко посещает светские мероприятия, почти не дает интервью и не снимается в телевизионных программах.

О личной жизни актрисы тоже ничего неизвестно. В 2005 году Светлана Ходченкова вышла замуж за актера Владимира Яглыча. Однако в 2010 году пара оформила развод. Одно время актриса встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным. В 2015 году он даже сделал ей предложение, однако в итоге влюбленные не только не поженились, а даже расстались.

С тех пор Светлана Ходченкова предпочитает не афишировать детали своей личной жизни. И все же иногда актриса делает исключение. Например, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она выкладывает кадры, на которых демонстрирует то, чем занимается помимо работы. Например, Светлана обожает танцы на пилоне и путешествовать.

На сей раз актриса, как подозревают особо наблюдательные поклонники, отправилась на Бали. А после того, как Ходченкова опубликовала фото, на котором запечатлена в белом платье, похожем на подвенечное, подписчики стали на все лады поздравлять ее со свадьбой. Впрочем, некоторые интернет-пользователи считают, что Светлана могла участвовать в обычной рекламной съемке.

