ВС России нанесли комбинированный удар по военным объектам на Украине

Комбинированную атаку военных объектов на украинской территории провели минувшей ночью ВС России. По данным Минобороны, российские войска использовали около 30 крылатых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет, а также несколько сотен беспилотников "Герань" и "Гербера".

Ракетное вооружение было использовано по Западной Украине. Целями стали объекты в Мукачево, Львове и Луцке. В Дубно атакован аэродром, на котором базируются F-16. В Мукачево удар нанесен по заводу электроники Flex, который производил компоненты для техники и вооружения.

Во Львове поражен концерн "Электрон", который не раз становился целью налетов. Ракета Х-101 проломила крышу здания, реальный масштаб разрушений пока неизвестен. По данным военного ведомства, беспилотники выманивали на себя ПВО, а затем наносили удары. О взрывах сообщали также в Днепропетровске, Запорожье и в Покровске.