Появились подробности аварии с мужем "королевы марафонов" Блиновским

В Москве избили Алексея Блиновского, мужа "королевы марафонов". Инцидент произошел утром на улице Шаболовка. Мужчина двигался на мотоцикле и не поделил дорогу с таксистом.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что машины едут плотным потоком. Мотоциклист лавирует от них справа – вплотную к бордюру. Вот такси перестраивается, как пояснил водитель, он включил правый поворотник и собирался завернуть во двор.

В этот момент мотоциклист сносит ему зеркало заднего вида. Участники ДТП останавливаются и начинают выяснять отношения. Сначала через открытое окно автомобиля. Потом таксист выходит. Мотоциклист снимает шлем. И начинается драка. Мотоциклист, он справа, сначала пошёл в атаку. Даже уронил оппонента на землю. Но водитель автомобиля не растерялся. Провёл несколько точных ударов - и победа оказалась за ним.

Мотоциклистом оказался Алексей Блиновский. Супруг печально известного так называемого коуча Елены Блиновской. 3 марта суд приговорил женщину к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Бой с таксистом у Блиновского получился скоротечным. Проиграл, как говорится, по очкам. У него оказалась разбита голова.

По делу супруги в качестве обвиняемого проходил и сам Алексей Блиновский. На его счетах арестовали почти полтора миллиарда рублей, не считая различной техники и имущества. Но наказания Блиновский избежал, так как подписал контракт с Минобороны и якобы отправился в зону проведения СВО. Его адвокат заявил – мужчина сейчас в отпуске. Однако, по имеющимся данным, он уже как минимум два месяца находится в Москве и ездит на своём недешёвом "Дукатти", не попавшем под арест. По крайней мере это следует из базы штрафов за нарушение ПДД.

Участок дороги здесь несложный. Возле трамвайной остановки одна полоса движения. Потом их две. Для поворота налево и движения прямо. Как объяснил таксист, он даже не предполагал, что при заезде во двор справа от него может кто-то попытаться проехать.

Как сообщается, предварительно виновником ДТП признан водитель такси, так как при повороте направо он не занял крайнее положение и не убедился в безопасности манёвра.

Что касается драки, то вроде бы обе стороны претензий к друг другу не имеют. Блиновский отказался жать руку таксисту, но в стороне от камер поговорили по-мужски и разошлись. Полиция, впрочем, сейчас проводит проверку.