Сегодня в Москве открылся международный транспортный саммит. В столицу приехали гости из 40 зарубежных мегаполисов стран СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

Москве есть, что показать. Столичное метро, которое в этом году отмечает юбилей 90 лет, занимает лидирующие позиции в мире. В частности, по темпам развития и обновления подвижного состава. Скорости поездов и выполнения точности расписания. Большим событием стал и запуск четырёх "Диаметров".

Повышенное внимание город уделяет развитию экологического и электрического транспорта. Это электробусы и речные электросуда. Ещё одна новинка - беспилотный трамвай.

"Трамвай уже за время испытаний проехал почти 8 тысяч километров по улицам столицы, ни разу не нарушил правила дорожного движения. И в ближайшие 5 лет до 40 процентов всей трамвайной сети Москвы будет беспилотным", - сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

"50-60% адресно-инвестиционной программы города Москвы ежегодно отправляется именно на развитие транспорта и строительства новой транспортной инфраструктуры. На этот год у нас запланировано порядка 600 миллиардов рублей, и эта цифра не снижается на ближайшую пятилетку", - отметил заместитель мэра Владимир Ефимов.