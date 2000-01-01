В Москве стартовал международный детский культурный форум

В столице стартовал 4-й международный детский культурный форум. Он объединит почти 2000 талантливых ребят из России, Белоруссии и еще 16 стран.

Мероприятие проходит во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Программа включает в себя мастер-классы, арт-школы, образовательные сессии и концерты. В течение трех дней участники форума смогут проявить себя в шести творческих направлениях. Также они представят свои проекты в рамках хакатона "Культурный бренд региона глазами молодежи".