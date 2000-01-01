В Москве стартовал международный детский культурный форум

В столице стартовал 4-й международный детский культурный форум. Он объединит почти 2000 талантливых ребят из России, Белоруссии и еще 16 стран.
Мероприятие проходит во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Программа включает в себя мастер-классы, арт-школы, образовательные сессии и концерты. В течение трех дней участники форума смогут проявить себя в шести творческих направлениях. Также они представят свои проекты в рамках хакатона "Культурный бренд региона глазами молодежи".
"Это наша история. Это история наших побед. Как прошлых, настоящих, так и будущих. И сейчас мы откроем форум, и в течение трех дней самые талантливые из регионов, других стран, тех, кто только начинает или тех, кто что-то умеет, будут соревноваться, общаться и формировать культурный код нашей страны", - отметила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства Российской Федерации.