В здании Президиума РАН проходит капитальный ремонт

Блестящие извилины "Золотых мозгов" или движение атомов, запечатленное в металлоконструкции? В здании Президиума РАН, которое вызывает у каждого свои ассоциации, завершается капитальный ремонт. Что изменилось внутри и снаружи главного корпуса Российской академии наук?

Академия наук дождалась. Издалека здания её Президиума выглядят как раньше - тот же узнаваемый символ столицы с залитыми солнцем золотыми конструкциями. Но стоит подойти ближе - картина меняется кардинально. Здесь полным ходом идет капитальный ремонт.

Комплекс зданий для Президиума РАН строили долго - первые проекты в стиле модернизма появились в 60-х, а возвели лишь в 90-х. Необычный декоративный верх в народе тут же назвали "Золотые мозги". Даже не подозревая, что автором концепции с движением атомов и научным прогрессом был сам президент академии Мстислав Келдыш. Капитального ремонта с тех пор не проводилось. Так что сейчас силами лучших специалистов обновляют кровлю, фасады, металлоконструкции, инженерные сети.

"Мы завершаем работы по капитальному ремонту зоны "Б" и так называемый капитальный ремонт кровли стилобата. Это то, на чем мы с вами сейчас стоим. Под нами несколько этажей технических помещений", - рассказал Вячеслав Мельников, представитель "Единого заказчика в сфере строительства".

Бережно отнеслись к паркету, декоративным деталям и уникальным окнам. Применили новые технологии, сохранив всё лучшее - анодированный алюминий и особое зеркальное стекло с микронным внутренним золотым напылением.

"Оно с этой стороны смотрится как обычное. А с наружной стороны - как тонированное. С этим стеклом тут и микроклимат становится лучше в кабинетах", - пояснил Сергей Шевчук, представитель генподрядной организации.

Для ученых микроклимат действительно играет важную роль. В институте этнологии и антропологии работает гордость науки. Причем не только отечественной. Да, специалисты много времени проводят в экспедициях. Но альма-матер для них - любимый дом.

"То, что Академия наук преобразовывается, преображается, главное здание, которое ассоциируется в целом с нашей Академией наук - это только радует нас", - отметил Николай Старченко, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН.

"Работы по первому этапу мы планируем завершить до конца этого года. Оставшиеся этапы мы завершим до конца 29-го", - сообщил Вячеслав Мельников, представитель "Единого заказчика в сфере строительства".

Всего ничего - и они вновь засияют. Благодаря светлым головам и золотым рукам.