В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Александро-Шультино в ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Кроме того, ВС России ускорили продвижение у Красноармейска и Константиновки. На Красноармейском направлении наши войска взяли под контроль железнодорожный узел. Бои ведутся в том числе в населенном пункте Петровка.

Меж тем попытку диверсионной операции в акватории Черного моря предприняли ВСУ в ночь на 20 августа. украинские боевики пытались, используя десантные катера, прорваться в направлении от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут.

Попытка диверсионной операции противника была пресечена при содействии расчетов БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон". Один из катеров ВСУ был поражен расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" на удалении 72 километров от побережья Крыма.