Автомобилисты в Приморье выстраиваются в огромные очереди за бензином

С серьезными трудностями столкнулись автомобилисты на Дальнем Востоке. На заправках - дефицит бензина. К тем АЗС, где топливо в наличии, выстраиваются огромные очереди. Многие водители заполняют не только баки своих машин, но и канистры. В чем причина небывалого ажиотажа?

Последние дни на автозаправках Владивостока выстраиваются длинные очереди. На некоторых дорогах они даже затрудняют движение. Основная причина такого массового скопления машин - перебои с поставками бензина.

Ситуация напряженная, говорят водители. На многих заправках на пистолетах висят таблички, что бензина нет, а там, где есть, приходится подолгу ждать. На некоторых заправках место в очереди отстаивают на повышенных тонах.

Во Владивостоке ажиотаж в основном возле точек одной из крупных сетевых компаний. Автовладельцы предпочитают стоять в очереди ради марки. В правительстве Приморья заявляют, что бензин есть. Только спрос на него вырос из-за наплыва туристов.

"По сравнению с прошлым годом, на 30% стало больше туристов, и люди еще и сами создают ажиотаж и набирают впрок", - пояснила Елена Шиш, министр энергетики и газоснабжения Приморского края.

Жители, впрочем, не согласны. Они считают, что именно из-за дефицита им приходится запасаться топливом. У водителей бензовозов своя версия: они говорят, что не успевают вовремя приехать на заправки из-за ремонта дорог.

Тем временем, по сообщению правительства края, основные поставщики выпустили на линию дополнительно еще 18 бензовозов, 4 из которых направили из Хабаровского края. И сейчас бензин по Приморью развозит 48 машин. А запас топлива составляет около 5 с половиной тысяч тон.