ВС России прорвали оборону ВСУ у Красноармейска

Оборона ВСУ на юго-востоке Красноармейска прорвана. Российские войска продвинулись в районе населенного пункта Чунышино, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Как сказал Кимаковский в эфире Первого канала, фактически группировка ВСУ попала в оперативное окружение. Все пути перерезаны, основная дорога, ведущая на запад от города, находится под огневым контролем. По его данным, сейчас на этом участке фронта идут ожесточенные бои.

Ранее российские силовики сообщили, что украинские боевики отступают на перегруппировку на Красноармейском направлении, чтобы не попасть в локальный "мешок". Этот город (украинское название - Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ, один из ключевых пунктов для снабжения оставшихся гарнизонов.