Собянин: В столице пройдет масштабная выставка об образе Москвы в искусстве

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале анонсировал открытие масштабной выставки об образе Москвы в искусстве. Она откроется 6 сентября. Шедевры будут представлены на ВДНХ, в павильоне №1 "Центральный".

"В музее хранится около 450 тыс. экспонатов, которые охватывают все тенденции развития русского искусства с Х по ХХI век — от древнейших икон до знаковых произведений современности. Впервые в истории Русский музей привезёт из Санкт-Петербурга в столицу столь обширную коллекцию — 115 произведений живописи и скульптуры", - говорится в сообщении.

ВДНХ продолжает развиваться. Там реставрируют исторические павильоны, строят новые, а также открывают музеи.