В Минске задумались об оснащении комплексов "Полонез" ядерными боеголовками

Минск может оснастить ракеты комплекса "Полонез" ядерными боеголовками. Дальность этих ракет увеличена с 200 до 300 километров, заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Вольфович напомнил, что комплекс "Полонез" был создан совместно с КНР. Позже он был успешно модернизирован на белорусских предприятиях, передает агентство БелТА.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что это современнейший комплекс высокоточного оружия. В то же время, любое оружие требует корректировки. Теперь уже поднимается вопрос оснащения этих ракет ядерными боеголовками, рассматриваются варианты интеграции с технологиями "Орешника".