"Ангара" успешно вывела военные спутники на целевые орбиты

В Министерстве обороны сообщили об успешном запуске ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" , которая вывела военные спутники на целевые орбиты.

Старт состоялся на космодроме "Плесецк" в Архангельской области в 12:32 по московскому времени. Задачу выполнил боевой расчет Воздушно-космических сил. Все системы сработали штатно. Сопровождение ракеты во время полета осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса Главного испытательного центра имени Германа Титова.

В расчетное время космические аппараты были выведены на целевые орбиты и приняты на управление нашими ВКС. Со спутниками установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Сбоев в работе бортовых систем не ввыявлено.