Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Овны

Сезон Девы открыт! А значит, пора заняться делами, которые вы терпеть не можете: наводить порядок в шкафах и делах. Спасет только музыка!

Тельцы

Признайтесь, вы нашли секретный лайфхак для хорошего настроения? Представители этого знака в ближайший месяц будут особенно удачливы в творческих проектах.

Близнецы

Пришло время для ремонта, перестановки мебели, поиска новых идей для интерьера. Вопросы недвижимости также в списке удачных инициатив.

Раки

Легкий день для общения - вы будете находить нужные слова даже там, где раньше терялись и молчали. Можно искать работу, составлять портфолио.

Львы

Солнце ушло из вашего знака, но деньги все еще любят вас. Сегодняшний день может принести приятные бонусы или идеи, как больше зарабатывать.

Девы

С днем рождения! Солнце осветило ваш знак, а значит, впереди целый месяц, когда вы будете получать поддержку и силу от звезд.

Весы

Представители этого знака уходят в тень: с каждым днем вам будет все меньше хотеться публичности. Это нормально, всему свое время, ваш пик активности будет позже.

Скорпионы

Общение с друзьями, вечеринки и развлечения станут бальзамом для вашего сердца. С сегодняшнего дня начинается сезон светской жизни.

Стрельцы

Работа порадует шансами и перспективами. Возможно повышение в должности, новая работа или серьезный рывок вперед в вашем личном бизнесе.

Козероги

Учеба, курсы, новые горизонты - день подталкивает к получению знаний и расширению компетенций. Может, пора планировать, куда пойти учиться с 1 сентября?

Водолеи

Финансовые дела представителей этого знака покажут завидный прогресс. Но звезды шепчут: траты на летние радости - самые правильные, не скупитесь, пожалуйста!

Рыбы

Личная жизнь выходит на первый план. Самое время для признаний, флирта, знакомств и долгих разговоров, после которых хочется улыбаться.