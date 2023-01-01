Наталья Сергунина: Более 220 дизайнеров из России и других стран примут участие в Московской неделе моды

Российские и зарубежные дизайнеры представят коллекции на Московской неделе моды, которая пройдет с 28 августа по 2 сентября. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра столицы. Она рассказала о программе недели моды и назвала ее основные площадки.

В рамках мероприятия запланировано более 100 показов, оно объединит порядка 220 брендов.

"Презентации проведут в парке "Зарядье": в арт-пространстве "Паркинг Галерея", на парящем мосту и Китайгородской стене, а также на ВДНХ, Болотной площади и в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Свои коллекции продемонстрируют дизайнеры из России, Китая, Бразилии, Индии, Турции, Южно-Африканской Республики и других стран", — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Более подробная информация - на официальном сайте мероприятия.

Ранее сообщалось, что творческий потенциал Москвы находит признание за рубежом. С 2023 года ежегодно проводится международный форум BRICS+ Fashion Summit.