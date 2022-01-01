Причастного к подрывам "Северных потоках" украинца задержали в Италии

Итальянская полиция на основании европейского ордера на арест задержала гражданина Украины. Сергей К. подозревается в причастности к подрывам газопроводов "Северный поток", сообщает Der Spiegel со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии.

Задержали злоумышленника в среду вечером в районе Римини. По данным следствия, скорее всего, предполагаемый злоумышленник не был среди водолазов, устанавливавших взрывные устройства. Установлено, что он занимался организационной частью операции по подрыву газопровода.

По данным издания, генпрокуратура Германии в прошлом году установила личности двух человек, которые подозреваются в подрыве веток газопровода "Северный поток". Удары по газопроводам "Северный поток" были нанесены украинским спецподразделением в сентябре 2022 года. Водолазы доставлялись к трубопроводам на специально арендованной парусной яхте и устанавливали взрывчатку на морском дне.