Детский Центр Рошаля отмечает годовщину со дня открытия

Высокотехнологичные операции. Благодарность родителей. И самое главное - 25 тысяч спасенных жизней. ДЦК имени Рошаля сегодня отмечает годовщину со дня открытия.

Маленькая Ангелина крепко прижалась к маме Виктории. Ангелине всего два с половиной года, но ей уже пришлось бороться с редкой врожденной патологией сердца. Для мамы первые прогнозы звучали пугающе: предлагали только тяжёлую полостную операцию. Но в Центре Рошаля нашли другой способ и операцию выполнили малоинвазивно.

Для решения подобных случаев врачи круглосуточно обмениваются опытом с коллегами из разных регионов. Анамнез каждого непростого пациента разбирают на онлайн-консилиумах. За год в Центре провели более 18 тысяч таких консультаций. Здесь важна четкость, поэтому вся больница работает как единый организм.

"Мы с вами находимся в зоне управления нашей больницей. В ней представлены системы дистанционного телемедицинского видеонаблюдения, которые позволяют нам осуществлять мониторинг наблюдения за помещениями внутри больницы. Также у нас есть система мониторинга за инженерными системами. Это система климат-контроля, вентиляции, температуры, система подачи газа", - пояснил Никита Полищук, руководитель телемедицинского центра.

Когда консилиум завершается, врачи назначают лечение, чаще - операцию. В Центре Рошаля для этого есть всё: современные ангиохирургические методики, роботизированная хирургия, уникальные малоинвазивные технологии. Но здесь проводят не только плановые вмешательства.

Прямо сейчас здесь спасают жизнь школьнице, которую сбила машина. Травмы тяжелейшие: множественные переломы, черепно-мозговая травма и ушиб легких. Хирурги выполняют высокотехнологичную операцию под контролем рентгена. Собирают косточки буквально по осколкам - ювелирная работа. Но для этой команды - обычный рабочий день

В одной из таких операционных недавно помогли и полуторагодовалой дочке Залины Алхановой. "Мы сюда вообще попали из-за воспаления почки, но нам здесь еще предложили реабилитацию. Нас туда перевели, с ножками поработали, массаж, все нам сделали. Сейчас есть изменения, увереннее стоит, ползает очень быстро", - рассказала она.

Залина приехала из Чечни: врачи направили её именно сюда, зная, что справятся только специалисты Центра Рошаля.

"У нас все больше и больше нарастает поток пациентов как из Москвы, так и из регионов. Причем, они едут не просто потому, чтобы куда-то приехать, а уже едут на имя, они едут в клинику, которую уже знают, зная о том, что оказание помощи здесь будет на самом высоком уровне", - отметил Александр Куркин, заместитель главного врача по лечебной работе.

Детский Центр Рошаля - флагманский проект здравоохранения Подмосковья. Всего за первый год работы здесь спасли больше 25 тысяч маленьких жизней.