Лавров связал желание Зеленского встретиться с Путиным с тоской по КВН

Владимир Зеленский весьма активно пользуется эффектами в стиле КВН и "Квартала-95" и прочими трюками. Этим так называемый украинский руководитель пытается подменить серьезную тяжелую работу по мирному урегулированию, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Как сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, президент Украины опасается, что внимание к нему будет падать. Дипломат напомнил, что Путин говорил о готовности провести встречу с Зеленским – но при условии, что все вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны.

Глава МИД России подчеркнул, что в случае подписания соглашений с Украиной об урегулировании конфликта Киев должен решить вопрос о легитимности властей. Кто именно мог бы подписать соглашения с Москвой с украинской стороны, Лавров не уточнил, передает ТАСС.