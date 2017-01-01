Вскрылась важная деталь в отношениях Преснякова и Красновой, которая могла стать причиной развода

На днях старший сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никита сообщил о расставании с женой Аленой Красновой. Влюбленные оформили отношения в 2017 году. На их свадьбе гуляло две сотни гостей, в том числе и Алла Пугачева. Примадонна подарила молодоженам дачу на Истре.

Последние три года пара жила в США и демонстрировала завидную идиллию в отношениях. Однако уже несколько недель как стали ходить слухи, что в браке Никиты и Алены появились проблемы. Вначале они не комментировали эту информацию, однако 19 числа расставили все точки над i. При этом Пресняков и Краснова подчеркнули, что остались в хороших отношениях.

Однако в кулуарах говорят, что уже давно между Никитой и Аленой было не все гладко. Так, журналист "Мира новостей" сообщил, как стал свидетелем общения артиста и его жены на одном из музыкальных конкурсов в Астане. И тогда якобы Краснова вызывала у экспрессивно-импульсивного Преснякова раздражение своими нравоучениями.

В Сети немедленно сделали вывод, что это важная деталь, демонстрирующая, что проблемы в браке назревали давно, и пара не смогла их решить.