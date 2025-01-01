Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Север". Об этом в четверг, 21 августа, рассказали в военном ведомстве.

Как уточняет Минобороны в своем Telegram-канале, Белоусову представили доклады о текущей обстановке и характере действий противника в зоне ответственности группировки. Министр поставил ряд задач.

Андрею Белоусову продемонстрировали наземные роботизированные комплексы, которые применяются нашими бойцами для поражения бронетехники и хорошо укрепленных опорных пунктов противника. Такие комплексы доставляют материально-технические средства на передовые позиции, а также помогают в установке противотанковых мин.

Показали главе Минобороны и БПЛА, способные дистанционно минировать местность, а также уничтожать бронеобъекты и фортификационные сооружения противника.

1 августа президент России Владимир Путин рассказал, что первый серийный ракетный комплекс "Орешник" поставлен в войска — все идет по плану. До конца 2025 года ожидается развертывание комплекса и на территории Беларуси — здесь также нет отступлений от плана.

При этом Россия помешала киевскому режиму производить "Сапсаны" для ударов по Москве и Минску. Украина тайно развивала собственную ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимися с советских времен. Однако объектам украинской оборонки, задействованным в этой программе, было нанесено огневое поражение.