Важнейшими вопросами в ходе урегулирования конфликта между Россией и Украиной остаются гарантии безопасности и принадлежность территорий. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как заявил политик в эфире Fox News, "есть два больших вопроса, которые еще не решены, и в каком-то смысле они очень простые, но в каком-то смысле очень сложные".

Украина настаивает на гарантиях того, что подобный конфликт не повторится и "ее территориальная целостность сохранится на долгие годы в будущем", а Россия желает получить "определенные участки территории", большую часть которых она контролирует, но некоторые не заняла, отметил Вэнс.

Суть переговоров и заключается в том, чтобы прийти к компромиссу по указанным вопросам, резюмировал американский вице-президент.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о российской специальной военной операции, указывал на то, что наше государство в ходе боевых действий в Донбассе возвращает свое, а не захватывает чужое.

Тем временем премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Соединенные Штаты занимаются урегулированием украинского конфликта "на своих условиях". Политик призвал "признать, что Европа действует не с позиции силы, а из страха, что президенту Трампу быстрое соглашение с Владимиром Путиным за счет европейцев и Украины важнее интересов европейской безопасности".