Появилось видео драки Блиновского с таксистом в центре Москвы: сцепились не на жизнь, а на смерть

Сегодня, 21 августа, в центре Москвы избили супруга Елены Блиновской Алексея. Мужу королевы марафонов досталось после того, как он на своем мотоцикле сломал зеркало автомобиля. На место ДТП прибыли полиция и скорая помощь. Сообщалось, что в результате драки Алексею Блиновскому разбили голову и нос.

Сейчас же в распоряжении ТВ Центра оказалось видео, на котором как раз запечатлен момент аварии. Хорошо видно, как автомобиль такси пытается свернуть вправо, при этом не перестроившись заранее. Как раз в это время справа на мотоцикле ехал Блиновский. Он не успел среагировать и затормозить и в результате снес автомобилю зеркало заднего вида.

А в следующее мгновение видно, как таксист и муж королевы марафонов сцепились не на жизнь, а на смерть. Причем видно, что вначале удары наносит именно Алексей Блиновский. Таксист, впрочем, находит силы ответить и бьет оппонента.

<<<смотреть видео на сайте "ТВ Центра"

Кстати, сообщается, что в результате ДТП виновным назвали именно таксиста. Подравшиеся мужчины в итоге смогли договориться и разъехались.