ВС России тяжелыми авиабомбами уничтожили пункты дислокации ВСУ

Пункты временной дислокации двух бригад ВСУ уничтожены в районе населенных пунктов Константиновка и Гремяч. Как сообщили в Минобороны, ВС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Пункт временной дислокации и склад беспилотников 24-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ разведка обнаружила в районе населенного пункта Константиновка в ДНР. Позиции личного состава 144-й украинской ОМБР вскрыты в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области.

В военном ведомстве отметили, что командование приняло решение нанести по обнаруженным объектам противника авиационных ударов. Задание выполнили ВКС России с применением тяжелых авиабомб.