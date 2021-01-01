Лицемерие принца Гарри возмутило британцев: с милой улыбкой на лице плюнул в покойного мужа Елизаветы II

Герцог и герцогиня Сассекские поразили новой выходкой. В Британии уверены, что Гарри и Меган всеми силами стараются подорвать авторитет Уильяма и Кейт, не гнушаясь при этом порочить память умерших родственников.

Один из друзей Сассекских "тайно" разместил личное послание от принца Гарри у памятника в Национальном мемориальном дендрарии в Стаффордшире. В письме Гарри отдавал дань уважения своему покойному дедушке, принцу Филиппу. Сюжет об этом тут же показали в выпуске новостей.

Гарри попросил приятеля незаметно возложить письмо и венок к мемориалу Бирманской звезды, который является частью дендрария, после национальной панихиды 15 августа. В этот день в Британии чтили погибших во Второй мировой войне. Король Карл III выступил с речью у памятника, а после его отъезда журналисты нашли послание Гарри.

"Для меня эта годовщина имеет особое значение. Мой покойный дед, принц Филипп, герцог Эдинбургский, служил в Тихоокеанской кампании. Он с тихим смирением рассказывал о тех годах, но я знаю, как глубоко он уважал всех, кто стоял рядом с ним на том театре военных действий. Сегодня, когда я думаю о нем, я думаю и о каждом из вас, о разделенных трудностях, о сложившихся узах и наследии, которое вы оставляете", — написал младший сын короля.

Британцы были шокированы такой выходкой. Ведь ни для кого не секрет, что Гарри и Меган не дали принцу Филиппу умереть спокойно. Когда 99-летний муж Елизаветы II находился в больнице, бежавшая в США парочка дала интервью Опре Уинфри. Меган тогда плакала, что в королевской семье есть двое расистов, которых волновал цвет кожи Арчи. Маркл имела ввиду Кейт Миддлтон и принца Филиппа. Дедушка Гарри большую часть жизни слышал упреки из-за своих греческих родственников, которые были уличены в пособничестве фашистам. Получить такой плевок в лицо от внука, было для Филиппа невыносимо. Через четыре недели муж Елизаветы II скончался.

"Какое лицемерие. Гарри глубоко ранил своего деда в последний год его жизни и теперь пишет о гордости и уважении", — воскликнул Ричард Иден в статье для Daily Mail.

Как отмечает журналист, решение Гарри возложить венок и письмо к мемориалу Бирманской звезды поразительно. Работающие члены королевской семьи, такие как брат и невестка Гарри, принц и принцесса Уэльские, не оставили венков. Не потому, что им все равно, а потому, что они намеренно позволили королю и королеве провести поминальные мероприятия, не затмевая их выход.

Тот факт, что Гарри смог создать шумиху, которая перекрыла национальную службу памяти, вызвал беспокойство во дворце. Когда он попытался сделать что-то подобное в 2021 году, королева Елизавета II лично вмешалась, чтобы остановить внука.

"Что мне ясно, так это то, что король должен последовать примеру своей матери и занять более жесткую позицию по отношению к своему младшему сыну. Гарри, явно пытаясь отодвинуть на задний план своего старшего брата, наследника престола, подрывает его авторитет. Точно так же, как покойная королева помешала Гарри возложить венок к кенотафу, король должен был предотвратить эту последнюю попытку герцога Сассекского воспользоваться своими военными связями", — отметил Иден.