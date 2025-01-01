Финляндия построит забор вплотную к границе с Россией

В Финляндии раскрыли детали проекта, в рамках которого возводится ограждение на границе с Россией. По словам заместителя командира пограничного отряда Северной Карелии Микко Каллинена, забор будет построен максимально близко к восточной части финской границы.

Как пишет Iltalehti, основная часть ограждения будет построена до конца 2025 года, окончательно проект завершится в 2026 году. Забор установят, прежде всего, на юго-восточном участке финской границы, где расположены наиболее загруженные контрольно-пропускные пункты.

Каллинен подчеркнул, что заграждение поставят так близко к границе с Россией, как это будет возможно технически. Забор снабдят системой технического наблюдения с камерами, динамиками и датчиками.

Ранее британские СМИ писали, что Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша готовы заминировать районы вдоль границ с Россией. Если этот замысел воплотится, "от Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши над Европой опустится новый железный занавес".

Между тем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что тезис об агрессивном настрое натовского блока подтверждается учениями Североатлантического альянса в водах Финляндии. Москва следит за ними и учитывает эти действия.