Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при оплате ЖКХ

Мошенники создали бота в мессенджере Telegram, чтобы под видом проверки данных жилищно-коммунального хозяйства похищать данные россиян. Об этом в четверг, 21 августа, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России.

Как рассказало ведомство, в мессенджерах или социальных сетях рассылаются сообщения от имени управляющих компаний, товариществ собственников жилья или аварийных служб. Россиянам угрожают отключить воду или свет, а также наложить крупный штраф из-за якобы непереданных показаний счетчиков.

Злоумышленники предлагают "решить проблему" через Telegram-бота, который имитирует интерфейс государственных сервисов и под видом проверки запрашивает конфиденциальные сведения: фамилию, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, номер телефона.

После этого жертву мошенничества убеждают, что из-за утечки этих данных ее финансы в опасности — в конце концов доверчивые граждане лишаются своих накоплений, сообщает РИА Новости.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала 19 подозреваемых в участии в организованной группе, занимавшейся дистанционным мошенничеством в отношении граждан России. Общий ущерб от их действий превысил 200 миллионов рублей.

Задержать мошенников непросто, а добиться возмещения причиненного ими урона и того сложнее. Чтобы не остаться без денег, важно сохранять бдительность и рассудительность. В МВД назвали кодовые фразы, которые помогут определить мошенников. Злоумышленники пытаются заставить жертву сильно нервничать, чтобы она не могла рассуждать здраво.